В Воронеже ищут строителя подстанции для третьей очереди Петровской набережной

Управление строительной политики администрации Воронежа объявило электронный аукцион по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству трансформаторной подстанции для инженерно-коммунальной инфраструктуры третьей очереди реконструкции Петровской набережной. Начальная цена контракта составляет 21 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, средства выделят из областного и городского бюджетов. Авансовый платеж не предусмотрен.

Подрядчику необходимо выполнить инженерные изыскания и подготовить проект подстанции с даты заключения контракта до 1 августа 2025 года. С 1 июля до 1 ноября 2025-го требуется разработать рабочую документацию и подстроить объект.

Подать заявку на участие в торгах можно до 3 февраля. Итоги подведут 5 февраля.

В начале прошлой недели стало известно, что липецкое ООО «ТК Спецстрой 48» получило подряд на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство теплосети для третьей очереди реконструкции Петровской набережной. Предприятие снизило начальную цену контракта со 136,2 млн до 112,4 млн руб.

О том, что могут построить в рамках благоустройства третьей очереди Петровской набережной,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева