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В феврале загрузка горнолыжных курортов Кубани составила 77%

В Краснодарском крае загрузка горнолыжных курортов в феврале 2025 года составила порядка 77%. Число посетивших горнолыжный кластер туристов Кубани выросло на 8%, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По состоянию на 1 февраля край посетили более 812,3 тыс. туристов. В министерстве напомнили, что в 2024 году Кубань посетили 20,1 млн туристов, что на 8% больше, чем в 2023 году — 18,6 млн человек.

На 1 февраля загрузка горнолыжного курорта «Роза Хутор» составила 77%; курорта «Красная Поляна» — 75%; курорта «Газпром» — 80%.

«Ъ-Кубань» писал, что в январе 2025 года рост турпотока в Краснодар составил 40%. Краевую столицу за месяц посетили более 130 тыс. туристов. Количество экскурсантов составило больше 25 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

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