Обучение по рабочим специальностям в России может стать бесплатным

Госдума в марте рассмотрит «Стратегию развития образования», разработанную правительством. В проекте предлагается бесплатное обучение по всем рабочим специальностям, а также гарантия выпускникам дальнейшего трудоустройства по профессии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Правительству подготовили ряд предложений, среди которых... сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный, расширить возможности для практического обучения, увеличив доли стажировок и проектной деятельности»,— написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин отметил, что для обеспечения гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии депутатами подготовлен законопроект, который также будет рассмотрен в марте.

В проекте отдельно рассмотрят изменения в отношении работы педагогов. Среди них новые механизмы защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете. Кроме того, депутаты предлагают проводить переподготовку педагогов исключительно в государственных и муниципальных организациях.

Напомним, 11 февраля в Госдуме почти четыре часа обсуждали разработку документа. Планировалось, что депутаты, министры и профильные эксперты договорятся, каким должен быть этот основополагающий для отрасли документ. Однако дискуссия о стратегии быстро свернула в сторону жалоб на проблемы школьных учителей и низкие зарплаты педагогов.

Подробнее об изменениях в российском образовании — в материале «Стратегия педагогоцентризма».