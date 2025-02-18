ВСУ обстреляли пять белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 26 боеприпасов и 66 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили четыре жилых помещения и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селам Наумовка, Топлинка, Черемошное, Щетиновка и хутору Церковный ударили с помощью 14 боеприпасов и десяти дронов, восемь из которых ликвидировали. Пострадали здание сельхозпредприятия и три грузовика.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Долгое, Казинка, Новопетровка, Тогобиевка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы обстреляли двумя снарядами и 22 БПЛА, 18 из которых сбили. Повреждены две квартиры в двухэтажном МКД и грузовой автомобиль.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино атаковали с помощью 15 беспилотников, один из которых уничтожили. В селе Козинка пострадал частный дом, в селе Мокрая Орловка — три надворные постройки, забор частного домовладения и линия электропередачи. Без света остаются жители двух улиц в населенном пункте.

В Краснояружском районе села Графовка, Демидовка и Теребрено попали под удар пяти БПЛА, один из которых сбили. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутор Панков обстреляли с помощью десяти боеприпасов и 14 беспилотников, 12 из которых ликвидировали. В Шебекине разрушения получило частное домовладение.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 62 боеприпасов и 86 БПЛА. В результате погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали. Зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова