«Эвалар» увеличила долю на российском рынке БАД до 16,5% в 2024 году

Производитель биологически активных веществ (БАД) компания «Эвалар» (Алтайский край) по итогам 2024 года увеличила свою долю в рублях на российском рынке до 16,5%. Годом ранее этот показатель составлял 15,35%. Объем аптечных продаж предприятия в прошлом году достиг 19 млрд руб., подсчитали в консалтинговой компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

Второе место с долей 7,6% заняла «Солгар», третье «Фармамед» — 5,4%.

За девять месяцев 2024 года выпуск биодобавок в России увеличился на 21% год к году, подсчитал Росстат. Всплеск продаж в этом сегменте, отмечают эксперты, случился в пандемию, когда граждане всерьез обеспокоились здоровьем. За последующие два-три года, отметили в DMS Group, объем индустрии вырос в полтора раза. Санкции вызвали волну импортозамещения. Только за 2022 год появилось 500 новых российских марок БАДов, а уровень поставок из-за рубежа упал на 20%. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, биодобавки регулярно принимают до 20% россиян.

«Эвалар» — один из крупнейших в стране производителей фармпродукции. Мощность ее производства составляет 157 млн таблеток в год. Компания выпускает также БАДы. Предприятие поставляет свою продукцию на отечественный рынок, а также в 25 стран мира.

Лолита Белова