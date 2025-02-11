В Ростовскую область эмпортировано 90 тонн растительной продукции из Узбекистана

Из Узбекистана на территорию Ростовской области поступило 90 т растительной продукции за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, на склад временного хранения в Батайске поступили смеси сухофруктов массой 46 т, изюм и чернослив в объеме 14 т и 27 т соответственно. Кроме того, на склад в Новошахтинске доставлены свежие мандарины весом 3 т.

Уточняется, что после завершения всех предусмотренных законодательством контрольных мероприятий продукция была выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в январе текущего года объемы экспорта мясных и молочных продуктов с территории Ростовской области составили более 430 т, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снежана Стодольская