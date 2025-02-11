Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовскую область эмпортировано 90 тонн растительной продукции из Узбекистана

Из Узбекистана на территорию Ростовской области поступило 90 т растительной продукции за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, на склад временного хранения в Батайске поступили смеси сухофруктов массой 46 т, изюм и чернослив в объеме 14 т и 27 т соответственно. Кроме того, на склад в Новошахтинске доставлены свежие мандарины весом 3 т.

Уточняется, что после завершения всех предусмотренных законодательством контрольных мероприятий продукция была выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в январе текущего года объемы экспорта мясных и молочных продуктов с территории Ростовской области составили более 430 т, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...