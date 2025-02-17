Пожарные тушили тлеющие перекрытия в Апраксином дворе в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в исторических помещениях Апраксина двора. Сигнал о возгорании по адресу: Садовая улица, д. 28-30, корп. 27 поступил на пульт дежурного «01» в 10:16 понедельника, 17 февраля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте было установлено, что в четырехэтажном складском здании размером 8х15 м, с пристроенным 2-этажным зданием размером 8х15 м, происходило тление перекрытий между 1 и 2 этажами на площади 3 кв. м.

Возгорание удалось локализовать в 10:31. К ликвидации было привлечено 15 спасателей и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

UPD: Полностью пожар удалось потушить в 11:35, сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рано утром 17 февраля в Красносельском районе Петербурга тушили восемь горящих строительных бытовок на улице Тамбасова.

Андрей Цедрик