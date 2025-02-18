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За неделю экологические службы Петербурга собрали 12 тонн опасных отходов

По итогам минувшей недели, с 10 по 16 февраля, городские аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли от жителей в общей сложности 323 сообщения по вопросам экологической безопасности. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного.

Специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой», в частности, выполнили за этот период 30 выездов, из которых 28 — для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций и еще два — на иные химические загрязнения.

Суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» на прошлой неделе никуда не выезжали, однако находились в режиме повышенной готовности, отметили в комитете.

В рамках действующей в Петербурге программы специалисты приняли от населения 12 тонн опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание было отправлено более 5,7 т автопокрышек, 2 т батареек и аккумуляторов, свыше 1,9 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 10 кг термометров, 3 кг противогазов и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал об окончательной ликвидации нелегальной свалки на площадке завода МПБО-2 в Янино. Отходы накапливались в этой зоне в период с 2018 по 2021 год.

Андрей Цедрик

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