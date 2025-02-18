В Екатеринбурге из-за ОРВИ на карантин закрыли 59 групп в детских садах

Из-за возросшей заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге на карантин закрыли 59 групп в 45 детских садах — из них за неделю ограничения наложили на девять групп, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на городскую администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего на карантин ушло 489 детей из садиков — прирост за неделю составил 48 ребят. Кроме того, среди школьников сейчас более 140 человек, при этом на прошлой неделе выздоровели 29 учеников. На карантин закрыто 17 классов в 13 школах: на прошедшей неделе классы ушли на дистант в четырех школах, а к очным урокам вернулся один класс.

Напомним, в начале февраля в Свердловской области зафиксировали 33 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 14,1% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 18,8% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 60,1% — дети. В Екатеринбурге зарегистрировали 16,5 тыс. случаев заболевания.

Ирина Пичурина