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На неделю в Свердловской области выявили 33 тыс. заболевших ОРВИ

В Свердловской области за неделю зафиксировали 33 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 14,1% больше по сравнению с прошлой неделей и на 18,8% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 60,1% — дети, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках лабораторного мониторинга обследовали 695 человек в центрах «Центра гигиены и эпидемиологии» и медицинских организациях области. У них обнаружили вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована в Уральском, ЗАТО Свободном и Ревде. В Екатеринбурге зарегистрировано 16,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% больше по отношению к прошлой неделе, но на 14% ниже среднего многолетнего уровня.

Напомним, во второй половине января на Среднем Урале было зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ, в Екатеринбурге зафиксировали 12,6 тыс. случаев.

Ирина Пичурина

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