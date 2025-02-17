Россия разорвала договор с Украиной о безопасности мореплавании в Азовском море

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия договора с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе от 2012 года. Документ опубликован на официальном портале размещения правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение предусматривало обмен данными автоматических идентификационных систем (АИС) и взаимные проверки документов экипажей судов, которые ходят под флагами противоположной стороны. В договоре указано, что в момент подписания страны желали содействовать развитию судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

В феврале 2023 года Верховная рада Украины утвердила расторжение всех договоров с Россией по Азовскому морю. Позднее президент России Владимир Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

МИД России поручено уведомить украинскую сторону о расторжении договора.

Лия Пацан