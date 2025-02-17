Суд изъял квартиру тещи иноагента Невзорова

Суд в Санкт-Петербурге признал мнимой сделку купли-продажи квартиры, которую провела жена журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) Лидия (оба признаны участниками экстремистского объединения). По данным суда, летом 2023 года госпожа Невзорова продала имущество своей матери Наталии Колесниковой, чтобы избежать его ареста. В ноябре 2024 года квартиру все же арестовали. Теперь имущество передадут в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Невзоров (признан иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Невзоров (признан иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры к Лидии Невзоровой и Наталии Колесниковой. Суд иск удовлетворил»,— написала в Telegram-канале руководитель пресс-службы столичных судов общей юрисдикции Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что площадь проданной квартиры на улице Ленина — 109,3 кв. м, а сумма сделки составила 10,1 млн руб. Однако, по данным Росфинмониторинга, у покупательницы жилья на счетах не было таких денег, они не поступали и ее дочери в счет оплаты недвижимости.

В августе 2023 года жена господина Невзорова (признан иноагентом) продала матери участок площадью 12 соток в поселке Лисий Нос (Санкт-Петербург). Эту сделку суд также признал недействительной. Владельцами объекта вновь стали супруги Невзоровы (признаны участниками экстремистского объединения). Поскольку с июля 2024 года они признаны участниками экстремистского объединения и больше не могут владеть собственностью, в декабре ее передали в Росимущество.