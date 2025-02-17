СКА одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3
Матч между петербургским СКА и череповецким ХК «Северсталь» закончился победой армейцев. Встреча завершилась со счетом 5:3.
Фото: ХК СКА
Игра проходила на стадионе «Ледовый Дворец» в Череповце. Счет в матче открыл Григорий Кузьмин. Еще четыре шайбы СКА принесли Марат Хайруллин, Евгений Кузнецов (два гола) и Матвей Короткий. В составе «Северстали» отличились Михаил Котляревский, Адам Лишка и Иоаннис Калдис.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА потерпел поражение от «Нефтехимика» в гостевом матче.