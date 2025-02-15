СКА потерпел поражение от «Нефтехимика» в гостевом матче

Петербургский СКА проиграл на выезде нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 4:3 в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев дублями отметились Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент из игры регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА Момент из игры регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Армейцы отметились дублем 19-летнего форварда Матвея Короткого. Это его первые голы в КХЛ. Еще одна шайба была заброшена Павлом Дедуновым.

Благодаря этой победе татарстанский клуб набрал 48 очков и остается на девятой строчке Восточной конференции. Тем не менее нижнекамцы пока не могут претендовать на плей-офф Кубок Гагарина. Отставание от «Адмирала» составляет 10 баллов.

На счету СКА осталось 69 очков, петербуржцы находятся на шестом месте Запада. Следующую игру подопечные Романа Ротенберга проведут 17 февраля. На выезде армейцы встретятся с череповецкой «Северсталью».

Андрей Маркелов