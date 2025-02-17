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В Краснодаре построят переход у станции «Пашковская» за 139 млн рублей

В Краснодаре объявили закупку на строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе станции «Пашковская». Стоимость проекта составит 139 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сооружение длиной 196 метров соединит улицы Уральская и Производственная. Завершение работ запланировано на 8 декабря 2025 года.

Как указано в документации, строительство перехода обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пешеходов. Сейчас жители микрорайона «Спортивный парк» пересекают железнодорожные пути стихийно, что создает угрозу их жизни.

В декабре 2024 года администрация краевой столицы также анонсировала разработку проектной документации для строительства трамвайной линии до мкр Гидростроителей. На проектирование выделили 242,5 млн руб.

Анна Гречко

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