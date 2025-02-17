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Прокуратура нашла заваленную мусором государственную землю в Приморском районе

Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения требований земельного законодательства и выявила нарушения, связанные с участком вблизи д. 11А по Восточной улице, который находится в государственной собственности. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что данный участок «в нарушение принципов эффективного распоряжения землей и извлечения прибыли для бюджета» не предоставлялся в аренду потенциальным землепользователям. Кроме того, здесь была размещена свалка бытовых и строительных отходов.

«В целях устранения нарушений закона прокуратура района внесла представление в адрес ГКУ "Жилищное агентство Приморского раиона Санкт-Петербурга", которое находится на рассмотрении»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала рекультивировать земельный участок на Маршала Говорова.

Дарья Астанина

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