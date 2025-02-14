Прокуратура потребовала рекультивировать земельный участок на Маршала Говорова
Прокуратура выявила серьезные нарушения требований природоохранного законодательства по итогам проведенной проверки в Красносельском районе Петербурга.
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Как сообщили в надзорном ведомстве, земельный участок № 52 по улице Маршала Говорова был предоставлен коммерческой организации в аренду для строительства объектов выставочно-ярмарочной деятельности. При проведении работ указанная территория оказалась захламлена отходами производства и потребления. Кроме того, на участке были проведены незаконные работы — там вырыли глубокие котлованы и разместили навалы грунта.
Прокурор Красносельского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать юрлицо провести рекультивацию земельного участка. В настоящий момент иск находится на рассмотрении, отметили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала снести незаконные торговые объекты на Муринской дороге в Красногвардейском районе Петербурга.