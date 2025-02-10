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Воронежский Борисоглебск может возглавить глава Поворинского района

Глава Поворинского района Воронежской области Александр Леонов на следующей неделе может быть назначен и.о. главы Борисоглебского городского округа. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в районной власти.

Александр Леонов

Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области

Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области

По данным собеседника издания, сегодня последний рабочий день Андрея Пищугина на посту главы Борисоглебска. О его отставке стало известно еще в конце декабря 2024 года.

В облправительстве причиной увольнения господина Пищугина называли его переход в коммерческие структуры. Накануне появления информации об отставке чиновника депутат местной гордумы Вячеслав Владимиров рассказал о проведении оперативных мероприятий в администрации. Официально следственные органы о них не сообщали.

Александру Леонову 48 лет. Он родился в крымском Симферополе. В 1999 году окончил Острогожское медицинское училище, в 2007-м — Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права, в 2020-м — Российский экономический университет имени Плеханова. С октября 2015 года по июль 2018-го работал зампредседателя Совета народных депутатов Подгоренского района. Затем начал исполнять обязанности главы Поворинского района, в сентябре 2018 года был утвержден в этой должности, занимает ее до сих пор.

Алина Морозова

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