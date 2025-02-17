В Ростове использовали более 300 тонн противогололедных материалов за сутки

В Ростова-на-Дону продолжается работа по вывозу снега и борьбе с гололедом: за прошедшие сутки было использовано более 300 т противогололедных материалов и вывезено около 400 кубометров снежной массы на специальные площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Сотрудники специальных служб расчищают пешеходные дорожки, тротуары и остановочные комплексы от наледи. По муниципальному контракту привлечены 600 уборщиков и задействованы более 130 единиц специальной техники.

В воскресенье, 16 января, на внутриквартальных территориях управляющие компании, ТСЖ и ЖСК привлекли около 19 тыс. дворников: было обработано и очищено 5 тыс. территорий, а также израсходовано 16 т противогололедных материалов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 5 февраля коммунальные службы Ростова-на-Дону вывезли собранный снег, а также сформировали снежные валы на дорогах и очистили тротуары. Объем вывезенного снега составил почти 5 тыс. кубометров.

Снежана Стодольская