Курский суд заочно арестовал журналиста из Швейцарии Курта Пельду
Ленинский районный суд Курска заочно взял под стражу корреспондента швейцарского холдинга CH Media Курта Пельду. Об аресте фигуранта ходатайствовала пограничная служба УФСБ по региону. Журналиста обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Следствие установило, что господин Пельда в составе группы пересек границу России с Украиной не позднее 1 сентября 2024 года. В Суджанском районе он снимал репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область. Его объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. При этом судебное решение может быть обжаловано.
О возбуждении дела против Курта Пельды ФСБ сообщило в октябре 2024 года. 12 февраля главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса. 6 февраля по делу о незаконном пересечении границы заочно арестовали журналистов австралийского ABC News Янга Флетчера и Диссу Катрин.