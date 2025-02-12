СКР возбудил дело против журналиста газеты El Mundo Альберто Рохаса

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса. Его подозревают в незаконном пересечении границы России группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас

Фото: Соцсети Альберто Рохаса Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас

Фото: Соцсети Альберто Рохаса

По данным следствия, журналист совместно с украинскими военнослужащими проник на территорию Курской области в феврале 2025 года. В дальнейшем он находился в Суджанском районе. Сейчас следствие пытается установить местонахождение и задержать подозреваемого.

Репортаж господина Рохаса опубликовали на сайте El Mundo 8 февраля. Согласно материалу, журналист выехал из Сум и достиг границы с Курской областью в сопровождении военнослужащих ВСУ. Журналист рассказал, что смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley.

По данным ФСБ, с конца августа по начало октября 2024 года ведомство возбудило дела о незаконном пересечении госграницы против 14 иностранных журналистов. 29 января был заочно арестован репортер британского издания The Sun Джером Старки. 6 февраля по делу о незаконном пересечении границы также заочно арестовали журналистов австралийского ABC News Янга Флетчера и Диссу Катрин.

Никита Черненко