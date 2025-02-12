Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело против журналиста газеты El Mundo Альберто Рохаса

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса. Его подозревают в незаконном пересечении границы России группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного комитета.

Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас

Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас

Фото: Соцсети Альберто Рохаса

Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас

Фото: Соцсети Альберто Рохаса

По данным следствия, журналист совместно с украинскими военнослужащими проник на территорию Курской области в феврале 2025 года. В дальнейшем он находился в Суджанском районе. Сейчас следствие пытается установить местонахождение и задержать подозреваемого.

Репортаж господина Рохаса опубликовали на сайте El Mundo 8 февраля. Согласно материалу, журналист выехал из Сум и достиг границы с Курской областью в сопровождении военнослужащих ВСУ. Журналист рассказал, что смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley.

По данным ФСБ, с конца августа по начало октября 2024 года ведомство возбудило дела о незаконном пересечении госграницы против 14 иностранных журналистов. 29 января был заочно арестован репортер британского издания The Sun Джером Старки. 6 февраля по делу о незаконном пересечении границы также заочно арестовали журналистов австралийского ABC News Янга Флетчера и Диссу Катрин.

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...