«Автомобилист» разгромил «Сибирь» и вышел в play-off КХЛ

Екатеринбургская команда «Автомобилист» одержала победу над новосибирским клубом «Сибирь» в рамках турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске и закончилась со счетом 5:0. Победа гарантировала «Автомобилисту» участие в play-off части турнира.

В первом периоде команда «Автомобилиста» забросила три шайбы. Семен Кизимов забросил шайбу на 14-й минуте, Никита Трямкин — на 17-й, Брукс Мэйсек — на 20-й. В начале второго периода «Сибирь» заменила вратаря. Однако в заключительном отрезке Александр Шаров смог забросить еще две шайбы.

После победы «Автомобилист» набрал 75 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» набрала 58 очков и сейчас занимает седьмую строчку рейтинга.

В следующем матче екатеринбургский клуб должен встретиться с хабаровским «Амуром». Команды сыграют 20 февраля. В этот же день «Сибирь» ожидает встреча c московским «Спартаком».