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Коммерсантъ FM
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Госдеп призвал не считать встречу США и РФ началом переговоров по Украине

Встречи между официальными лицами США и РФ в Эр-Рияде не следует рассматривать как «переговоры» по Украине. Об этом в преддверии запланированных на вторник в Саудовской Аравии переговоров делегаций РФ и США заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Я не думаю, что люди должны воспринимать это как нечто, связанное с деталями или продвижением вперед в каких-то переговорах»,— сказала госпожа Брюс (цитата по AFP).

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на встрече стороны обсудят, «как» начинать переговоры по Украине. С американской стороны отмечали, что рассчитывают на встрече удостовериться в том, что Россия действительно настроена на переговоры о мире.

Переговоры между РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Ранее агентство Bloomberg писало, что в состав делегации со стороны РФ войдут помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее в Кремле сообщили, что Россию на переговорах представят Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. На запрос «Ъ» в СВР не смогли «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об участии во встрече господина Нарышкина.

Подробности — в материале «Ъ» «Судьба Украины вот сейчас не решится».

Анастасия Домбицкая

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