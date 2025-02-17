Подписано соглашение с девятым резидентом особой экономической зоны «Ростовская»

На Дону подписано соглашение с девятым резидентом ОЭЗ (особой экономической зоны) «Ростовская» — компанией «Металлвелд». Предприятие будет заниматься производством металлоконструкций для городского благоустройства, общественного транспорта и модулей для ТКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Запуск производства на территории ОЭЗ компанией запланирован на конец 2025 года.

Директор «Металлвелд» Сергей Писаренко отметил, что проект реализуется на готовом производственном участке с существующей инфраструктурой, что ускорит запуск производства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МЕТАЛЛВЕЛД» было зарегистрировано в Новочеркасске в августе 2022 года. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Гендиректором указан Сергей Писаренко, учредителем — Мнацаган Хаишбашян. За 2023 года выручка от продаж составила более 538 млн руб., чистая прибыль — около 29 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в особой экономической зоне «Ростовская» в 2024 году были завершены работы по строительству пяти производственных корпусов общей площадью более 7 тыс. кв.м.

Снежана Стодольская