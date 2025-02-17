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Коммерсантъ FM
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Московское метро объяснило, почему для биометрии потребовалось менять автоматы

До 2030 года в московском метро должны установить почти 2 тыс. новых автоматов для покупки билетов (АПБ) с системой распознавания лиц. На это из федерального бюджета выделено более 4 млрд руб. В пресс-службе столичного метрополитена пояснили «Ъ», что новое оборудование в два раза увеличит скорость обслуживания пассажиров. Также оно полностью отвечает запросу москвичей на использование биометрии.

«Срок службы текущего оборудования подходит к концу, наступает время масштабного обновления устройств»,— сообщили в пресс-службе. В свою очередь, новые АПБ оснастят инновационными комплектующими, которые соответствуют скорости проведения платежей.

Обновление обусловлено в том числе популярностью оплаты по биометрии. «С момента запуска платежного инструмента в городском транспорте пассажиры совершили с помощью биометрии уже более 140 млн проходов, и эта цифра постоянно растет»,— уточнили в ведомстве.

По информации «Ъ», производство новых АПБ планируют запустить в «Технополисе». При этом участники рынка считают дооснащение уже существующих моделей биометрией более экономически выгодным.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Билет получат по лицу».

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