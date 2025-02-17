Отказ от кондукторов в троллейбусах и трамваях Казани помог сэкономить 224 млн рублей
Благодаря введению бесконтактной оплаты в троллейбусах и трамваях Казани за год на оплате работы кондукторов было сэкономлено 224 млн руб. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
Сэкономленные средства направили на повышение заработной платы сотрудникам «Метроэлектротранса» и обновление транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Казань из Петербурга поступит первый трехсекционный трамвай.