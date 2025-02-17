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В Верхней Пышме отменили продажу 12 экспонатов военной техники

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) отменили электронный аукцион по продаже двенадцати экспонатов военной техники, запланированный на 18 февраля, согласно порталу госзакупок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С молотка планировалось пустить четыре зенитные пушки АЗП-39, начальная цена каждой составляет 831,2 тыс. руб., четыре планера самолетов СУ-24, СУ-17М4, МиГ-31 и Л-39, по 1,9 млн руб. за каждый, и два планера вертолетов МИ-24В и МИ-8ИВ по 4,5 млн руб., бронированный тягач БТС-4а (2,5 млн руб.) и танк Т-55 (3,8 млн руб.).

Напомним, что ранее сообщалось о выставлении на продажу 12 экспонатов военной техники за 26,3 млн руб. в рамках приватизации муниципального имущества Верхней Пышмы. Решение о приватизации было утверждено местной думой в декабре 2024 года.

Причины отмены аукциона не сообщаются.

Полина Щуцкая

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