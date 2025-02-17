В Верхней Пышме отменили продажу 12 экспонатов военной техники

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) отменили электронный аукцион по продаже двенадцати экспонатов военной техники, запланированный на 18 февраля, согласно порталу госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С молотка планировалось пустить четыре зенитные пушки АЗП-39, начальная цена каждой составляет 831,2 тыс. руб., четыре планера самолетов СУ-24, СУ-17М4, МиГ-31 и Л-39, по 1,9 млн руб. за каждый, и два планера вертолетов МИ-24В и МИ-8ИВ по 4,5 млн руб., бронированный тягач БТС-4а (2,5 млн руб.) и танк Т-55 (3,8 млн руб.).

Напомним, что ранее сообщалось о выставлении на продажу 12 экспонатов военной техники за 26,3 млн руб. в рамках приватизации муниципального имущества Верхней Пышмы. Решение о приватизации было утверждено местной думой в декабре 2024 года.

Причины отмены аукциона не сообщаются.

Полина Щуцкая