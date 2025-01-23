К торгам подъехали на танке

В Верхней Пышме (Свердловская область) на продажу выставили 12 экспонатов военной техники за 26,3 млн руб. Согласно информации, опубликованной на площадке торгов, технику продают в рамках приватизации муниципального имущества округа Верхняя Пышма. Постановление о приватизации утвердила местная дума 12 декабря 2024 года. Сейчас экспонаты хранятся на территории Музея военной техники по адресу ул. Александра Козицына, 2.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Архивное фото

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документах, к продаже предлагают четыре автоматических зенитных пушки 37 мм АЗП-39, все они демилитаризированы, начальная цена каждой составляет 831,2 тыс. руб. На торги выставили также планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24 и Л-39 (начальная цена каждого – 1,9 млн руб.), планер вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ за 4,5 млн руб. каждый, а также экспонат БТС-4А (бронированный тягач) за 2,5 млн руб. и Т-55 (танк) за 3,8 млн руб.

«Покупатель по настоящему договору обязуется произвести оплату имущества в сумме и на условиях, установленных в договоре, принять имущество в собственность. Продавец по настоящему договору обязуется передать имущество покупателю после полной оплаты»,– указано в документах.

Шаг аукциона от начальной цены составит 1,3 млн руб. Заявки на участие начали принимать сегодня, 23 января и закончат 17 февраля. Торги проведут 18 февраля.

Мария Игнатова