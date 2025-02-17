На Кубани у мыса Панагия обнаружили повторные выбросы мазута

В районе мыса Панагия в Краснодарском крае специалисты выявили повторные выбросы мазута. Как сообщает региональный оперштаб, загрязнение обнаружили в прибрежной зоне возле кормы танкера «Волгонефть-239».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Волонтеры и спасатели уже приступили к уборке нефтепродуктов. Мазут собирают в мешки для дальнейшего вывоза.

Сотрудники Морспасслужбы круглосуточно мониторируют акваторию. При обнаружении нефтяных фракций их немедленно удаляют, а участки с маслянистой пленкой обрабатывают биосорбентом.

Днем ранее стало известно, что после недавнего шторма нефтепродукты выявили на 11 участках пляжей между урезом воды и защитным валом из полипропиленовых сетей и песка. Ограничение предотвращает распространение загрязнения.

В оперштабе Кубани сообщили, что на побережьях планируют сократить число спасателей и добровольцев, занятых ручной очисткой песка. Сейчас тестируют промышленные методы очистки пляжей, которые применят после лабораторного подтверждения их эффективности.

Нурий Бзасежев