На побережье Черного моря обнаружены новые выбросы мазута

Мониторинговые группы в зоне ЧС обнаружили новые случаи загрязнения мазутом побережья Черного моря, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выбросы небольших скоплений нефтепродуктов обнаружены на 11 участках пляжей после шторма. Мазут скапливается в пространстве между урезом воды и защитным валом, возведенным вдоль берега моря в зоне чрезвычайной ситуации. Вал, состоящий из полипропиленовых сетей и песка, защищает основную территорию пляжа от попадания нефтепродуктов.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, количество спасателей и волонтеров, задействованных в ручной очистке песка, в ближайшее время будет существенно сокращено. Специалисты тестируют промышленные способы очистки пляжей от нефтепродуктов, после получения лабораторных подтверждений эффективности новые технологии будут использоваться в зоне ЧС.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Керченском проливе 15 декабря прошлого года во время сильного шторма. В море попало около 2,5 тыс. тонн топочного мазута, часть нефтепродуктов осталась внутри затонувших судов и в кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшей на мель у мыса Панагия. В настоящее время продолжается утилизация этой части корпуса танкера, остатки нефтепродуктов из нее удалены.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар