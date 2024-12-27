В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В 9:15 пятницы, 27 декабря, в аэропорту Сочи сняли ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В аэропорту Сочи с 09:15 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – сказано в публикации.

Как писал «Ъ-Сочи», из-за временных ограничений оказались задержаны 12 рейсов на прилет и как минимум 20 рейсов на вылет: в Бахрейн, Анталью, Москву, Ереван, Дубай и другие направления.

Ограничения действовали несколько часов. Их ввели ранним утром 27 декабря. Как сообщал ряд Telegram-каналов, в небе над курортом существовала угроза БПЛА, однако официально эта информация не подтверждалась.

Вячеслав Рыжков