С 1 января в Казани и трех крупных городах Татарстана выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проезд в общественном транспорте Казани подорожал до 45 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Проезд в общественном транспорте Казани подорожал до 45 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В столице республики цена одной поездки за наличный расчет теперь составляет 45 руб., при оплате транспортной картой — 43 руб. Для владельцев проездных на 100 поездок стоимость одной поездки снижена до 33 руб. Новые тарифы действуют во всех видах общественного транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Также с 1 января увеличилась стоимость проезда в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — до 40 руб. При использовании билетов длительного пользования цена одной поездки в этих городах составит 30 руб.

В пресс-службе Госкомитета Татарстана по тарифам ранее отметили, что повышение цен связано с несколькими факторами: ростом цен на топливо на 8% и электроэнергию на 11,6%, увеличением МРОТ, индексацией зарплат сотрудников транспортных предприятий, а также необходимостью обновления подвижного состава.

Предыдущее повышение тарифов в Казани произошло год назад — 1 января 2024 г. Тогда стоимость проезда в наземном транспорте при оплате наличными выросла с 36 до 42 руб., а при оплате картой — с 35 до 38 руб.

Анар Зейналов