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Коммерсантъ FM
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Госдума намерена тестировать въезжающих в РФ мигрантов на гепатит С

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что думская комиссия по миграционной политике в ближайшее время внесет на рассмотрение законопроект, уточняющий нормы медосвидетельствования иностранных граждан. В частности, он предлагает расширить перечень заболеваний, на которые тестируют въезжающих в РФ, добавив в него гепатит C.

«Исходя из того, что это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможностей привнесения на территорию РФ»,— пояснила госпожа Яровая журналистам (цитата по ТАСС). Она не сообщила, какие еще положения содержатся в законопроекте, но отметила, что документ находится в «высокой степени готовности».

Медосвидетельствование обязательно для иностранных граждан, прибывших в РФ с рабочей целью или на срок более трех месяцев. Документ о медосмотре необходим для получения патента и разрешения на работу. Процедуру нужно проходить раз в год.

В начале февраля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить медосвидетельствование в частных клиниках, в том числе проверку на ВИЧ-инфекцию. Он объяснял это тем, что «значительная часть» мигрантов проходят медосмотры «чисто на бумаге» и тем самым «повышают риск распространения инфекционных заболеваний по стране». Когда инициатива будет внесена в Госдуму — господин Леонов не сообщал.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов сообщал, что в 2023 году в России зарегистрировали более 46 тыс. новых случаев заболевания хроническим гепатитом C. Данные Роспотребнадзора за 2023 год свидетельствуют о росте заболеваемости гепатитом С на 26% в сравнении с 2022 годом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантов осмотрят без частностей».

Полина Мотызлевская

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