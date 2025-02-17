Эрдоган и Зеленский обсудят Украину на встрече в Турции 18 февраля

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во вторник обсудят ситуацию на Украине. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, переговоры пройдут в рамках визита Владимира Зеленского в Турцию, инициированного турецкой стороной.

«Во вторник, 18 февраля, президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится в президентском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в страну с официальным визитом по его приглашению»,— написал Фахреттин Алтун в посте в соцсети X.

В заявлении говорится, что лидеры двух стран обсудят пути улучшения сотрудничества и двусторонних связей, последние события на Украине, а также региональные и глобальные проблемы. Ожидается, что стороны также определят шаги, которые необходимо предпринять для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Визит господина Зеленского в Турцию совпадает по времени с переговорами официальных делегаций РФ и США, которые намечены на вторник в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту и организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая