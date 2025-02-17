12 городов и поселков Югры включены в список опорных пунктов России

В Ханты-Мансийского автономном округе (ХМАО-Югра) 12 городов и поселков включены в список опорных пунктов России, где планируется системное улучшение качества жизни, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В перечень вошли Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Югорск, Белоярский, Горноправдинск, Березово и Приобье.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на указанных территориях будет реализован федеральный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».

Улучшения будут оцениваться по 15 критериям, среди них: качество дорог, доступность коммунальных услуг, сокращение аварийного жилья, состояние образовательных и медицинских учреждений.

Напомним, в перечень 2160 опорных пунктов России вошли 112 городов из Уральского Федерального округа (УрФО). Ожидается, что к 2030 году в этих городах и поселках повысят уровень жизни на 30% по сравнению с 2019 годом.

Полина Щуцкая