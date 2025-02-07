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Более 110 городов УрФО вошли в число опорных пунктов России

В перечень 2160 опорных пунктов России вошли 112 городов из Уральского Федерального округа (УрФО), сообщили в уральском полпредстве. Их будут поддерживать в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», который стартовал с 2025 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди выбранных городов — 29 из Свердловской области, 12 из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), четыре из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и три из Тюменской области, кроме того, из Челябинской и Курганской областей было выбрано 40 и 24 города соответственно.

По мере реализации проекта к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по сравнению с уровнем 2019 года, в его рамках планируется повысить качество дорог, транспортных и коммунальных услуг, проводить газификацию, будет оцениваться состояние состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений. «Интенсивное развитие инфраструктуры в городах повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций»,— отметил полпред УрФО Артем Жога.

Напомним, к 2030 году в Свердловской области планируют подключить к газу более 110 тыс. частных домов — как сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, область входит в пятерку субъектов России по темпам догазификации.

Ирина Пичурина

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