В Сочи израсходовали более 540 тонн противогололедных материалов

В течение суток на дорогах Сочи специалисты использовали более 540 тонн противогололедных материалов. Для расчистки дорог в круглосуточном режиме задействовали свыше 100 специалистов и 130 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, в горном кластере Адлерского — более 30 мм. Все городские службы функционируют в обычном режиме, движение по основным направлениям обеспечено. Железнодорожное и авиасообщение осуществляется по расписанию. На дежурстве в коммунальных предприятиях находятся более 600 человек.

В понедельник, 17 февраля, в Сочи и на федеральной территории Сириус метеорологи прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер, скорость которого может достигать 17 м/с. На море ожидают волнение с высотой волн до 1,5 м.

В предгорьях и горных зонах Сочи до 18 февраля включительно ожидается мокрый снег и его интенсивное налипание на проводах и деревьях. На дорогах возможен гололед.

В горах на высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза лавин. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен.

По указанию мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и туристам рекомендуют принимать меры предосторожности и заботиться о сохранности своего имущества, избегая отдыха вблизи водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112 с мобильного телефона.

Мария Удовик