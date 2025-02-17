Стройка на понижение

Ввод многоквартирного жилья строительными компаниями в январе 2025 года в целом по Сибири снизился на 37%. В Иркутской и Омской областях ввод упал более, чем на 50%. Эксперты связывают это с высокими ставками по кредитам и отменой массовой льготной ипотеки, что привело к снижению спроса на квартиры. Девелоперы сокращают число предложений и уменьшают объемы строительства. Аналитики прогнозируют, что тенденция сохранится в перспективе нескольких лет, а максимальное сокращение придется на 2026–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году число новых проектов жилищного строительства в Сибири сократится на треть, считают аналитики

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2025 году число новых проектов жилищного строительства в Сибири сократится на треть, считают аналитики

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ввод многоквартирного жилья (МКД) в эксплуатацию в Сибирском федеральном округе в январе 2025 года по сравнению с январем 2024-го снизился на 37%, следует из опубликованных оперативных данных Росстата. Всего в округе сдано 1,1 млн кв. м недвижимости, из которых 82% приходится на индивидуальное жилье (936,7 тыс. кв. м) и 18% — многоквартирное (206,6 тыс. кв. м). При этом ввод ИЖС вырос за год на 19%.

Ситуация на рынке значительно различается по регионам. Сильнее всего ввод жилья в январе сократился в Республике Хакасия — сразу в 90 раз, Омской — на 70%, Иркутской — 60%, а также Новосибирской областях — на 43%.

Выросла сдача новостроек в Республике Тыва — в три раза, Алтайском крае — в 2,3 раза, Томской области — на 50% и Кузбассе — на 18%. Не зафиксирован ввод МКД в Красноярском крае и Республике Алтай.

Падение темпов сдачи жилья не стало неожиданностью, говорит независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирске Сергей Николаев. На ситуацию повлияли высокие ставки по кредитам и отмена массовой льготной ипотеки, что привело к снижению спроса на квартиры. Девелоперы сокращают число предложений и уменьшают объемы строительства, отмечает он. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), только в декабре 2024 года объем выданных ипотечных кредитов в Сибири снизился на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Объемы ввода в сегменте ИЖС, по мнению Сергея Николаева, также не отображают реальную картину и лишь демонстрируют регистрацию прав собственности на дома, которые были построены в предыдущие годы в рамках дачной амнистии. «С моей точки зрения, феномен января больше связан со статистикой, а не с реальными темпами строительства в сегменте ИЖС»,—считает аналитик.

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов отмечает, что в прошлом году произошло больше переносов сроков сдачи многоквартирных домов на будущие периоды, чем в предыдущие годы. Это, по его словам, связано со спадом спроса, снижением темпов наполнения эскроу-счетов на фоне растущей строительной инфляции.

Согласно докладу ГУ Банка России о региональной экономике в четвертом квартале 2024-го, в Сибири производители строительных материалов зафиксировали ослабление спроса и, как следствие, снижение выпуска продукции. К примеру, крупнейший производитель цемента (объединяет мощности пяти сибирских заводов) в 2024 году сократил производство на 2,7% в годовом выражении из-за снижения спроса на стройматериалы во втором полугодии после завершения массовой льготной ипотеки.

В 2025 году число новых проектов жилищного строительства значительно сократится, прогнозируют аналитики «Дом.РФ». По оценке госкомпании, по сравнению с 2024 годом этот показатель снизится на 27-38%, с 48 до 30-35 млн кв. м. В последующие годы тенденция сохранится, а максимальное сокращение придется на 2026–2027 годы, считают аналитики. К этому периоду будут сдаваться проекты, реализация которых стартовала в период с 2023 по 2024 годы.

Лолита Белова