Суд арестовал имущество «королевы марафонов» Блиновской

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», по делу о ее банкротстве. При этом инстанция запретила ГИБДД проводить регистрационные действия с арестованным имуществом, а Федеральной службе государственной регистрации — производить его кадастровый учет, следует из определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Под обеспечительные меры попали земельные участки блогера в Ялте и в Истринском районе Подмосковья, а также здание в поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра. В Москве арестованы три помещения на улице Серпуховской Вал, стоимость одного из них превышает 15 млн руб. Также арест наложили на два автомобиля госпожи Блиновской: Lamborghini Urus стоимостью 24,9 млн руб. и Bentley Continental, оцененный в 23 млн руб.

Елена Блиновская проходит обвиняемой по делу об отмывании средств на сумму 716,7 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и нелегальном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В ноябре 2024 года ее признали банкротом и начали процедуру реализации имущества. Во время заседания, прошедшего 13 февраля, прокурор запросил для госпожи Блиновской шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Королеве марафонов" предложили финиш в колонии».

Никита Черненко