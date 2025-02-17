В Самарской области объявили войну недобросовестным управляющим компаниям

До конца 2025 года в Самарской области должно остаться не более 50 управляющих компаний, а к сентябрю 2026-го — не более 20. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Получаю много обращений жителей с объективным недовольством на работу УК. При этом в регионе есть, но не работает механизм по их дисквалификации. Больше так не будет. Не исполняют свои обязанности — уходят с рынка предоставления услуг»,— заявил глава региона, добавив, что действующие организации «не обеспечивают должным образом работу по содержанию общедомового имущества и дворовых территорий».

По мнению главы региона, «Самарская область давно нуждается в единой, понятной и прозрачной нормативной базе, регулирующей все вопросы, связанные с работой управляющих компаний». При этом централизация ресурсов и все издержки переходного периода не должны негативно сказаться на жителях.

Ранее сообщалось, что задолженность тольяттинской управляющей компании ООО «УК № 2 ЖКХ» за потребленную тепловую энергию перед ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» достигла 377,1 млн руб.

Андрей Сазонов