В Тольятти сообщили о негативных последствиях задолженности ООО «УК № 2 ЖКХ»

Жителям Тольятти сообщили о негативных последствиях задолженности ООО «УК № 2 ЖКХ». Задолженность управляющей компании за потребленную тепловую энергию перед ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» достигла 377,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исковых заявлений ПАО «Т Плюс» о взыскании задолженности с ООО «УК №2 ЖКХ» и аффилированных обществ. Также энергетики обратились в региональные надзорные органы с требованием о проверке целевого использования финансовых средств граждан.

В число злостных должников региона за полученные ресурсы входят: ООО «УК № 2 ЖКХ», ООО «БОН», ООО УК «Энерджи», ООО УК «ТЛТ» и ООО УК «Восточная» (ИНН 6324109961). За последние три месяца данные управляющие компании не оплатили счета за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

По данным, АО «ЭнергосбыТ Плюс», «в конечном счете это может привести к резкому ухудшению условий жизни десятков тысяч тольяттинцев».

Андрей Сазонов