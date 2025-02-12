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В порту Новороссийска отправили на карантин 88 тонн мандаринов

Четыре партии мандаринов из Турции и Египта задержали в новороссийском порту из-за средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты Россельхознадзора обнаружили средиземноморскую плодовую муху в четырех партиях импортных мандаринов общим весом 88,154 тонны. Зараженные фрукты поступили из Турции и Египта через морской порт Новороссийска в период с 3 по 9 февраля.

Экспертиза Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила наличие карантинного вредителя. Зараженные партии мандаринов отправили на карантин для проведения обеззараживания.

Алена Воробьева

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