В порту Новороссийска отправили на карантин 88 тонн мандаринов

Четыре партии мандаринов из Турции и Египта задержали в новороссийском порту из-за средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты Россельхознадзора обнаружили средиземноморскую плодовую муху в четырех партиях импортных мандаринов общим весом 88,154 тонны. Зараженные фрукты поступили из Турции и Египта через морской порт Новороссийска в период с 3 по 9 февраля.

Экспертиза Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила наличие карантинного вредителя. Зараженные партии мандаринов отправили на карантин для проведения обеззараживания.

Алена Воробьева