МИД Венгрии: на саммите в Париже собираются «фрустрированные антитрамписты»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на экстренном саммите в Париже сегодня, 17 февраля, встречаются европейские лидеры, которые своими действиями последние три года создавали риск «эскалации войны». По его словам, эти политики хотят помешать заключению мирного договора между Россией и Украиной.

«Сегодня в Париже собираются провоенные, фрустрированные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать заключению соглашения о мире на Украине»,— сказал Петер Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу (цитата по AFP). «В отличие от них мы поддерживаем амбиции Дональда Трампа. В отличие от них мы поддерживаем переговоры США и Россией. В отличие от них мы хотим мира на Украине»,— подчеркнул венгерский министр.

17 февраля в Париже пройдет экстренный саммит, в котором примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Он организован для консультаций стран Европы на фоне контактов США с Россией по мирному урегулированию. Цель саммита — согласовать общую позицию Европы по этому вопросу. Среди прочего планируется обсудить размещение миротворческих войск на Украине после прекращения огня.

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Лусине Баласян