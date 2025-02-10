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«Теплосеть СПб» реконструировала 1,6 тыс. трубопроводов в Московском районе

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают так называемую «залповую реконструкцию» тепловых сетей в квартале, ограниченном Московским проспектом, улицами Алтайская, Ленсовета и Орджоникидзе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, для сохранения автомобильного и пешеходного движения обновление сетей в этой локации ведется в несколько этапов. В рамках первого уже реконструировано 1669 метров внутриквартальных и подвальных трубопроводов — более четверти от запланированного объема в 6,4 тыс. метров.

При реконструкции используются современные стальные трубы, оснащенные системой оперативно-дистанционного контроля, которые ведут постоянный мониторинг состояния теплоизоляционного слоя и сигнализируют о возникновении возможных дефектов, отметили в «Теплосети СПб». Обновление трубопроводов должно повысить надежность теплоснабжения 15 тыс. жителей Московского района, добавили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году специалисты обнаружили 140 проблемных участков на теплосетях в разных районах Петербурга с помощью тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах.

Андрей Цедрик

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