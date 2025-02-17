Президент ОАЭ провел переговоры с Зеленским

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян подтвердил приверженность мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дубае сегодня, 17 февраля. По информации агентства, президенты обсудили обмен пленными между РФ и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: @V_Zelenskiy_official Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: @V_Zelenskiy_official

«Его высочество шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержке мирных решений кризисов, подчеркнув, что развитие может быть достигнуто только в стабильной обстановке»,— говорится в сообщении эмиратского агентства WAM.

Лидер арабской страны также подтвердил приверженность ОАЭ «поддержке всех усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, и продолжению инициатив по смягчению его гуманитарных последствий», пишет WAM. Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян поблагодарил украинского коллегу за поддержку посреднических усилий ОАЭ в обмене заключенными между Киевом и Москвой. Он отметил, что это сотрудничество отражает роль Абу-Даби в смягчении гуманитарных последствий конфликта.

Всего при содействии ОАЭ с начала 2024 года было проведено 12 обменов военнопленными. По данным агентства WAM, всего благодаря посредничеству ОАЭ с 2024 года Россия и Украина обменялись 2883 пленными. Последний обмен пленными в формате «150 на 150» был произведен 5 февраля.

Анастасия Домбицкая