ОАЭ способствовали обмену почти 2,9 тыс. военных между Россией и Украиной

Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 2024 года Россия и Украина обменялись 2883 пленными, передает эмиратское издание WAM. Всего при содействии ОАЭ с начала 2024 года было проведено 12 обменов военнопленными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ поблагодарило Россию и Украину за доверие, оказанное Объединенным Эмиратам. Министерство также выразило готовность продолжать посредничество между сторонами для смягчения гуманитарных последствий кризиса.

Вчера, 5 февраля, при посредничестве ОАЭ Россия и Украина произвели обмен пленными в формате «150 на 150». Российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая помощь. Это второй обмен с начала года.