Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «150 на 150»

Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий 150 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также были переданы 150 военнопленных. Сейчас российские военные, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военные, вернувшиеся из плена, и Татьяна Москалькова

Фото: телеграм-канал Уполномоченного по правам человека Российские военные, вернувшиеся из плена, и Татьяна Москалькова

Фото: телеграм-канал Уполномоченного по правам человека

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— говорится в сообщении министерства. Посредником, как и при прошлых обменах военнопленными, выступили ОАЭ.

С вернувшимися из украинского плена военными встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Видео со встречи она опубликовала в своем Telegram-канале.

В предыдущий раз Россия и Украина обменялись пленными в середине октября по формуле «95 на 95». В начале декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, и тот предложил России и Украине провести масштабный обмен пленными и объявить временное прекращение огня. Как заявлял позднее господин Орбан, Москва согласилась на обмен пленными на Рождество, но Киев отказался.