Против сотрудников морга в Таганроге возбудили дело о вымогательстве взяток

Руководителя и ряд сотрудников Таганрогского отделения бюро судебно-медицинской экспертизы подозревают в причастности к вымогательству взяток. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили «РИА Новости» в управлении ФСБ по Ростовской области.

Установлено, что фигуранты систематически требовали взятки у жителей Таганрога за ускорение выдачи тела. Они также предлагали в ускоренном порядке проводить бальзамирование тела, нанесение грима и другие услуги по захоронению. Полученные средства проводились не через кассу учреждения и не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками.

Ранее «Ъ» рассказал, что, по предварительным данным, сотрудники морга получили около 70 млн руб. с 2020 года. В учреждении провели обыск, были изъяты компьютеры и документация. Также по делу опросили сотрудников морга.

Никита Черненко