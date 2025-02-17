Без отопления в Ростове остался 31 многоквартирный дом

В Кировском районе Ростова ремонтные бригады устраняют аварию на теплосети. По информации департамента ЖКХ и энергетики города, без отопления остались жители 31 многоквартирного дома в границах ул. Журавлева — ул. Пушкинской – пер. Крепостного – ул. Нижнебульварной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зону отключения попали также две школы, два детских сада и два вуза. На месте работают две бригады ООО «Ростовские тепловые сети», завершить работы намерены в течение дня.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о частичном отключении водоснабжения в Шахтах. Причиной тому послужил порыв на водоводе в пер. Загорском.

Дмитрий Ковалевский