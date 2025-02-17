В Шахтах частично отключили водоснабжение

В Ростовской области в г. Шахты из-за порыва на водоводе на пер. Загорском в настоящее время снижено давление в централизованной системе водоснабжения в направлении поселка Артем. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

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Сотрудники компании ГУП РО «УРСВ» приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Уточняется, что для населения организован подвоз воды по заявкам.

Снежана Стодольская