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В Шахтах частично отключили водоснабжение

В Ростовской области в г. Шахты из-за порыва на водоводе на пер. Загорском в настоящее время снижено давление в централизованной системе водоснабжения в направлении поселка Артем. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники компании ГУП РО «УРСВ» приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Уточняется, что для населения организован подвоз воды по заявкам.

Снежана Стодольская

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